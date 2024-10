"Congratulazioni al popolo e alle istituzioni americane per l’eccezionale affluenza, una prova di vitalità democratica. Siamo pronti a lavorare con il presidente eletto Joe Biden per rendere ancora più forti le relazioni transatlantiche. Gli Stati Uniti possono contare sull’Italia come solido alleato e partner strategico".

In un post su Tweeter il Premier Giuseppe Conte si congratula e si compiace per la vittoria del neo Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, per il risultato delle elezioni presidenziali Usa e ha fatto capire che il Governo italiano è pronto a lavorare insieme.