Ha riunito a Palazzo Chigi i capi delle delegazioni dei partiti di governo. Ora il premier Giuseppe Conte si prepara a nuovi importanti annunci. Lo ha scritto su Twitter: "Questa sera mi collegherò in diretta per darvi alcuni importanti aggiornamenti".

Per il numero due del Pd, Andrea Orlando: "Il governo assumerà tutte le ulteriori misure necessarie a fronteggiare il contagio sulla base delle indicazione degli organi tecnico-scientifici e del confronto con le regioni. Come abbiamo sempre ripetuto in queste ore noi le sosterremo con determinazione".

Il governo avrebbe dunque trovato una sintesi dopo una giornata di riunioni e confronti contrassegnata dal pressing di numerose regioni, in primis la Lombardia di Attilio Fontana, che spingono per una chiusura di attività e negozi (a eccezione di alimentari e farmacie) per quindici giorni.