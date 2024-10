Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha presentato in conferenza stampa i punti principali dell'ormai prossima Fase Due, quella della convivenza con il virus, che partirà dopo il 4 maggio.

"Se ami l'Italia mantieni le distanze - ha detto il premier -. Sarà fondamentale il comportamento responsabile di ciascuno di noi: Non bisogna mai avvicinarsi, al distanza di sicurezza deve essere di almeno un metro. Serve una stagione interna di riforme".

"Mi scuso dei ritardi su Cig e Bonus, ma c'è stato un'enorme mole di lavoro". Non dobbiamo sbloccare i cantieri, ma dobbiamo sbloccare il Paese".

"Avremo prezzo calmierato equo per le mascherine, sarà senza Iva, il prezzo sarà 0,50 per le mascherine chirurgiche. Con il Recovery Fund in Europa abbiamo ottenuto un risultato storico, ed è stato creato uno strumento innovativo che offrirà ai Paesi più colpiti di percorrere una strada di ripresa grazie alla solidarietà".

"Dovremo vigilare, monitorare costantemente, affinché la curva del contagio non risalga e essere pronti per intervenire in modo tempestivo laddove la curva dovesse diventare critica. Abbiamo predisposto un meccanismo per consentirci di intervenire", dice il presidente del consiglio in conferenza stampa a palazzo Chigi.

"Stiamo tutti affrontando una prova molto dura. Anche nei prossimi mesi ci aspetta una sfida molto complessa. Molti di voi vorrebbero un definitivo allentamento delle misure. Possono quindi anche reagire negativamente in questa fase, affidarsi alla rabbia, cercare un colpevole, prendercela con un familiare, con la politica, con il governo o con la stampa. Oppure possiamo scacciare il risentimento e pensare a cosa ciascuno può fare per consentire questa rapida ripresa".

"Ciascuno di noi tutti indistintamente dobbiamo gettare le basi della ripartenza del paese. Rimboccarci le maniche: il governo farà la sua parte, ci sarà una stagione intensa di riforme, cambiare quelle cose che nel paese non vanno da tempo. Noi, con la squadra dei ministri, non ci tireremo indietro".

Le misure entreranno per lo più in vigore dal 4 maggio.

Restano le restrizioni, ci si potrà spostare fino al 18 maggio solo per motivi comprovati. Si potrà però andare a trovare qualche familiare stretto, ma no party privati, non riunioni di famiglia. Divieto di assembramenti. Il regime degli spostamenti resta limitato. L'autocertificazione servirà sempre.

Sì ad attività sportiva (2 metri di distanza l’uno dall’altro) e motoria (1 metro di distanza). Ci si può allontanare oltre i 200 metri.

Cerimonie funebri. Massimo di 15 persone, con mascherine di protezione e con misure di distanziamento sociale.

Sì ad attività di ristorazione con asporto. No ad assembramento davanti ai bar o ristoranti. Il cibo non si consumerà davanti al posto di ristoro.

Attività produttive. Dal 4 maggio riapre il settore delle costruzioni e dell’ingrosso.Il 18 maggio abbiamo in programma l’apertura del commercio al dettaglio, musei, mostre, biblioteche, squadre in campo sportive.

Dal 1° giugno riapriranno bar, ristorazione, parrucchieri, estetisti, centri massaggio. Un programmo differito a tappe per dare il tempo di attuare le misure di sicurezza per questi lavori che prevedono un contatto stretto con la persona, ha sottolineato Conte.