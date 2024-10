Il premier Giuseppe Conte è intervenuto nel corso della videoconferenza a Palazzo Chigi con i sindacati e le associazione industriali. "Tutti coloro che stanno lavorando, operai, tecnici, quadri, non espletano semplici prestazioni lavorative secondo lo schema di scambio tra lavoro e retribuzione - ha dichiarato il presidente del Consiglio davanti ai vertici di Confindustria e di Cgil, Cisl e Uil - In questo momento questo loro sforzo assume un particolare significato. E’ un atto di grande responsabilità verso l’intera comunità nazionale".

"I lavoratori, le lavoratrici, medici e infermieri che sono in prima linea e stanno compiendo sforzi straordinari, le forze dell’ordine, le forze armate, i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile, in questo momento sono le colonne portanti su cui si regge l’intero Paese", ha proseguito Conte.

Poi la rassicurazione: "Abbiamo il vincolo morale e giuridico di garantire loro condizioni di massima sicurezza". Le mascherine scarseggiano e non tutte le fabbriche, le aziende e i call center sono in grado di garantire le distanze di sicurezza. Il leader del Governo spiega che la Protezione civile sta "compiendo sforzi straordinari per essere nella condizione di distribuire gratuitamente a tutti i lavoratori, già nei prossimi giorni, dispositivi di protezione individuale. Vale a dire, guanti e mascherine".