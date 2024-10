L'ultimo Dpcm firmato ieri dal premier Giuseppe Conte ha reso esplicite le intenzioni del governo di proseguire su una linea di estrema cautela, per limitare al massimo il pericolo dei contagi da Covid-19. Conte ha sottolineato soprattutto l'importanza di utilizzare la mascherina, appellandosi al senso di responsabilità dei cittadini, chiamati, ora più che mai, a rispettare la normative anti-Covid per poter uscire il prima possibile da questa emergenza.

La preoccupazione del presidente del Consiglio sembra essere maggiormente rivolta ai ragazzi. A questo proposito Conte ha tentato di arrivare ai più giovani chiedendo supporto a qualcuno che possa attirare maggiormente l'attenzione e sensibilizzare sull'argomento. Si tratta di Fedez e Chiara Ferragni, la coppia più in voga sui social, che più volte ha reso noto il proprio impegno nel sociale.

A marzo i "Ferragnez" avevano avviato una raccolta fondi, arrivando a racimolare oltre due milioni di euro, investiti per aprire una nuova terapia intensiva a Milano. A far sapere dell'inaspettata chiamata del premier è stato proprio il rapper, che ha lanciato un messaggio tramite alcune 'stories' sul suo profilo Instagram.

"Devo passare un messaggio molto importante. Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata - racconta Fedez -, siamo stati messi in contatto col presidente del Consiglio, che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie".

"Se queste stories, anche in piccola parte, riusciranno ad essere utili, io non posso che esserne contento - spiega -. Ci è stato chiesto un aiuto per esortare la popolazione, soprattutto quella più giovane, ad utilizzare la mascherina. Ci troviamo in una situazione molto delicata, e l'Italia non si può permettere nella maniera più assoluta un nuovo lockdown".

"In qualche modo il futuro dell'Italia è nelle mani della responsabilità individuale di ognuno di noi - conclude -, e con un semplice gesto potremmo in qualche modo evitare uno scenario simile a quello che abbiamo vissuto negli scorsi mesi. Quindi mi raccomando ragazzi, utilizzate la mascherina".