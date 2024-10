Il rapporto si riferisce ai dati riportati da 853 medici sentinella distribuiti sul territorio nazionale. Nell'ultima settimana, in totale sono stati segnalati 246 mila casi di influenza; 811 mila dall'inizio della stagione.

Si conferma il trend che si era intravisto nelle rilevazioni precedenti per quel che concerne le fasce di età più colpite: nei bambini al di sotto dei 5 anni l'incidenza è pari a 17,87 casi per mille assistiti, in quella 5-14 anni 4,47, tra i 15 e i 64 anni è 3,63 casi per mille e ultra-sessantacinquenni si scende 65 anni a 2,07 casi per mille assistiti.

Al momento non tutte le Regioni hanno attivato la sorveglianza. Tra le Regioni che hanno inviato i dati, il Piemonte ha tassi di incidenza più alti con 6,29 casi per mille assistiti.