Un rapinatore di 17 anni è morto a Napoli questa notte in un conflitto a fuoco con la polizia. Un complice è finito in manette.

Secondo le prime informazioni, i due erano a bordo di uno scooter risultato rubato, in via Duomo, nel centro storico, quando hanno avvicinato un'auto. I malviventi erano armati, uno sarebbe entrato nella vettura poco prima che arrivasse la pattuglia della Polizia. Nel corso dell'azione, il poliziotto ha sparato ed uno dei giovani è rimasto ucciso. L'altro ragazzo, un diciottenne, è stato arrestato e gli agenti hanno recuperato la pistola che avevano i due rapinatori.

Il fermato sarebbe il figlio di Gennaro De Tommaso, soprannominato "Genny la carogna", celebre per aver platealmente calmato gli ultras del Napoli, allo stadio Olimpico di Roma la sera del 3 maggio 2014, dopo gli scontri in cui fu ferito gravemente a Roma il tifoso del Napoli Ciro Esposito, morto 53 giorni dopo in ospedale.

De Tommaso intavolò una sorta di trattativa prima della finale di Coppa Italia Napoli-Fiorentina per consentire lo svolgimento della gara ed evitare disordini. Dopo una condanna a 18 anni di carcere per traffico di stupefacenti, a marzo 2019 è diventato collaboratore di giustizia.