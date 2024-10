Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “ Concorsi ed esami”del 9 febbraio 2016, è stato pubblicato il bando di concorso per l’assunzione di 35 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato

Per la domanda di partecipazione i candidati dovranno obbligatoriamente utilizzare la procedura informatica disponibile sul sito della Polizia di Stato all’indirizzo https://concorsips.interno.it seguendo le istruzioni ivi specificate, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dela bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami”, e cioè entro le ore 23,59 del 10 marzo 2016.

Alla predetta domanda di partecipazione, dovrà essere allegato, in formato PDF, il modulo (All 2) come specificato all’art.3 comma 7 del bando di concorso.

Al termine della procedura di acquisizione informatica della domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà provvedere a stampare, attraverso l’apposita funzione, la ricevuta di avvenuta iscrizione.

Tale documento dovrà essere obbligatoriamente presentato dai candidati, per la successiva sottoscrizione ,il giorno di presentazione agli accertamenti psico-fisici, pena la non ammissione.

Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle domande di partecipazione sul citato sito venisse comunicata l’indisponibilità del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di cui sopra, potranno inviare la domanda, come da fac-simile allegato al bando, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero dell’Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività Concorsuali – Via del Castro Pretorio, n.5,00185 Roma.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” del 15 marzo 2016 verrà pubblicato il diario contenente la data e il luogo di svolgimento degli accertamenti dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.