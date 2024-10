Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40 del 26 maggio 2015 - 4^ Serie Speciale – sono stati pubblicati i concorsi, per titoli ed esami, separati per ciascuna parte e qualifica, per il reclutamento di 9 esecutori nella Banda Musicale del Corpo della Guardia di Finanza.

Possono partecipare tutti i cittadini italiani, uomini e donne, di età comprese tra i 18 ed i 40 anni, (limite elevato di 5 anni per i militari delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attività di servizio) in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado nonché del diploma conseguito in un Conservatorio di Stato (o altro analogo istituto legalmente riconosciuto), relativo allo strumento musicale per cui si concorre o per strumento affine.

Le domande di partecipazione, devono essere compilate esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it – area “Concorsi Online”, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 25 luglio 2015.

I vincitori del concorso saranno sottoposti a un periodo di prova della durata di 6 mesi durante i quali presteranno servizio nella Banda Musicale della Guardia di Finanza e seguiranno un corso di formazione di natura militare e tecnico-professionale.

Ulteriori informazioni sul concorso e sulla Banda Musicale della Guardia di Finanza sono disponibili sul sito internet del Corpo: www.gdf.it