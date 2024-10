L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) ha indetto due bandi di concorso 2022 rivolti a diplomati e laureati per un totale di 980 posti di lavoro per vari profili professionali. I vincitori della selezione pubblica saranno impiegati con assunzione a tempo indeterminato e pieno presso Regioni, Comuni e Strutture centrali, in tutta Italia. Il termine per la trasmissione delle candidature è il 29 settembre 2022.

I 980 posti di lavoro sono suddivisi tra i seguenti profili professionali:

N. 640 UNITÀ DI PERSONALE DI SECONDA AREA, FASCIA RETRIBUTIVA F3 (DIPLOMATI) di cui n. 10 riservate alla Provincia Autonoma di Bolzano, così ripartite:

n. 256 assistenti amministrativi , di cui n. 5 riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano (codice concorso: ADM/AMM);

n. 120 ragionieri (codice concorso: ADM/RAG);

(codice concorso: ADM/RAG); n. 100 periti informatici , di cui n. 2 riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano (codice concorso: ADM/PINF);

n. 90 periti industriali, di cui n. 3 riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano (codice concorso: ADM/PI);

, di cui n. 3 riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano (codice concorso: ADM/PI); n. 30 geometri (codice concorso: ADM/GEO);

(codice concorso: ADM/GEO); n. 40 periti chimici (codice concorso: ADM/PC).

N. 340 UNITÀ DI PERSONALE DI TERZA AREA, FASCIA RETRIBUTIVA F1 (LAUREATI) di cui n. 5 riservate alla Provincia Autonoma di Bolzano, così suddivise:

n. 150 funzionari amministrativi , di cui n. 3 riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano (codice concorso: ADM/FAMM);

(codice concorso: ADM/FRI), di cui: – n. 1 per esperto di lingua araba (ADM/FRI – arabo); – n. 1 per esperto di lingua cinese (ADM/FRI – cinese); – n. 1 per esperto di lingua spagnola (ADM/FRI – spagnolo); – n. 1 per esperto di lingua portoghese (ADM/FRI – portoghese); n. 50 legali , di cui n. 1 riservato alla Provincia Autonoma di Bolzano (codice concorso: ADM/LEG);

, di cui n. 1 riservato alla Provincia Autonoma di Bolzano (codice concorso: ADM/LEG); n. 40 analisti economici finanziari (codice concorso: ADM/AEF);

(codice concorso: ADM/AEF); n. 32 informatici , di cui n. 1 riservato alla Provincia Autonoma di Bolzano (codice concorso: ADM/ INF);

, di cui n. 1 riservato alla Provincia Autonoma di Bolzano (codice concorso: ADM/ INF); n. 20 ingegneri (codice concorso: ADM/ING);

(codice concorso: ADM/ING); n. 20 ingegneri – architetti (codice concorso: ADM/ING-ARC);

(codice concorso: ADM/ING-ARC); n. 20 chimici (codice concorso: ADM/CH);

(codice concorso: ADM/CH); n. 4 biologi (codice concorso: ADM/BIO).

