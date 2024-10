In due circostanze avrebbe rubato dei gioielli a una signora anziana che l’aveva fatta entrare a casa sua per aiutarla nelle pulizie. Per questo i carabinieri della compagnia di Crema hanno denunciato per furto aggravato una donna con precedenti di polizia a carico.

La vittima, una signora residente nella provincia di Cremona, si è presentata dai carabinieri spiegando di aver subito un furto all’interno della sua abitazione e di ritenere che l’autrice fosse una donna che aveva conosciuto mesi prima e che si era offerta di aiutarla nelle pulizie domestiche e di prestargli assistenza, visto che l'anziana viveva da sola.

Avendone effettivamente bisogno, la vittima ha accettato. Così la donna è entrata in casa dell'anziana e si è dedicata, in particolare, alla pulizia della cucina. Poi, una volta terminati i lavori, è andata via. Proprio in cucina l’anziana padrona di casa teneva una piccola cassetta di sicurezza contenente dei gioielli.

Dopo circa una settimana, dovendo riporre i gioielli che indossava e prenderne degli altri, l'ha aperta, scoprendo che era vuota. Nei giorni successivi la donna è passata nuovamente a casa della vittima per farle una visita e si è offerta di pulirle il garage.

Durante le pulizie, con una scusa ha detto di dover salire su a casa e che poteva andare da sola perché conosceva la strada e una volta finiti i lavori è andata via. La padrona di casa è andata subito a controllare la cassetta di sicurezza, scoprendo che anche gli altri gioielli che aveva riposto all’interno erano spariti.

In tutto sono stati rubati bracciali, anelli, pendenti, orecchini, catenine in oro e altri monili in oro. La donna è stata denunciata per furto aggravato.