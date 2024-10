Se ne parla ormai da mesi ed è sempre più probabile che entro la fine dell'anno sarà rilasciato un nuovo bonus destinato all'acquisto di elettrodomestici "green", ovvero a basso consumo energetico. Si tratta di una proposta di legge attualmente all'esame della "Commissione Attività produttive commercio e turismo" della Camera dei Deputati e che prevede un contributo del 30% destinato a chi acquista dispositivi ad alta efficienza energetica, con obbligo di riciclo degli elettrodomestici obsoleti. L'obiettivo è triplice: oltre a ridurre l'importo delle bollette, la misura mira a recuperare i vecchi elettrodomestici e a rilanciare il settore elettronico.

La commissione ha un compito delicato dal momento che è necessario trovare le risorse per coprire il contributo: si parla di 400 milioni all'anno per una misura destinata a dispiegarsi lungo un periodo di 3 anni. Il bonus, infatti, andrebbe a coprire non solo l'anno 2025, ma anche il 2023 e il 2024. Se quanto appena scritto dovesse essere confermato, quella che verrebbe a configurarsi sarà una misura retroattiva valida, pertanto, anche per gli elettrodomestici già acquistati lo scorso anno o nell'anno corrente.

Attraverso l'e-shop, e avvalendosi di una rete formata da oltre 110 punti vendita, sarà possibile trovare i prodotti desiderati certi di inserire in casa articoli di comprovata qualità.

Nella proposta di legge vengono menzionate le classi energetiche delle diverse tipologie di dispositivi per cui è prevista l'applicazione del bonus. Se lavatrici e lavasciuga ne avranno diritto solo se appartenenti alla classe A, nel caso delle lavastoviglie la classe energetica non dovrà essere inferiore alla C. È sufficiente la classe D, infine, per frigoriferi e congelatori. Il contributo, in base alle indicazioni emerse finora, dovrebbe essere valevole per comprare un unico elettrodomestico per ciascuna categoria energetica.

Il contributo, pari al 30% della spesa sostenuta, avrà con ogni probabilità un limite massimo di 100 euro per ciascun dispositivo comprato. Sarà di 200 euro, invece, il bonus spettante ai nuclei familiari che dispongono di un ISEE inferiore ai 25.000 euro. La procedura da seguire per ottenere il bonus verrà definita solo in seguito all'approvazione del decreto. È possibile ipotizzare che, al pari del bonus mobili, gli aventi diritto saranno tenuti a entrare in una piattaforma online dedicata, inserendo ove previsto la documentazione attestante l'avvenuto acquisto.

Non poche persone approfitteranno delle promozioni di Comet per dotarsi di un elettrodomestico con le caratteristiche necessarie per poter beneficiare del contributo.

Su lavatrici, lavasciuga e frigoriferi, ad esempio, vengono garantiti sconti fino al 30% su svariati modelli dei migliori brand sul mercato. Altro ottimo vantaggio offerto da Comet è quello che consente di ricevere la merce godendo della spedizione gratuita purché l'ordine raggiunga l'importo di almeno 49 euro. Chi non è ancora iscritto alla newsletter sarà interessato a sapere che, con la registrazione, verrà premiato con un codice sconto Comet del valore di 10 euro, applicabile su una spesa minima di 100 euro. Infine, se si desidera conoscere le offerte del momento sarà la sezione "Promozioni", posizionata in alto a destra nella home page, a fornire tutte le informazioni utili: individuare gli elettrodomestici scontati e che rispondono ai requisiti richiesti per avere diritto al contributo in esame sarà sicuramente più semplice.

Bonus Elettrodomestici Green e Comet: un connubio destinato a riscuotere grande successo. Contribuire alla sostenibilità del pianeta dotandosi di elettrodomestici realizzati dai migliori marchi del mercato è un'occasione da non lasciarsi sfuggire. E grazie alle promozioni rilasciate dall'e-shop in occasione della bella stagione, fare acquisti a piccoli prezzi sarà ancora più facile e conveniente.