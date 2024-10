Una doppia lieta notizia che arriva dal Chietino, dove Melissa Palmieri, 31 anni, ha comunicato all’azienda in cui era stata assunta per un periodo di prova a tempo determinato, di essere in dolce attesa. La comunicazione è avvenuta alla scadenza del contratto e l’azienda ha deciso di assumerla a tempo indeterminato. Lo riporta Leggo.

In un momento storico in cui dal punto di vista lavorativo, una donna incinta viene quasi sempre penalizzata, questa vicenda porta una ventata di ottimismo e di speranza: con un contratto a tempo indeterminato, infatti, Melissa potrà essere tutelata con tutti i diritti che spettano a una mamma lavoratrice.

“A dicembre scorso scopro inaspettatamente, di essere incinta e decido di parlarne con i miei responsabili che si sono mostrati subito disponibili nei miei confronti – ha raccontato la 31enne - Ma non solo. Prima della scadenza naturale del rapporto lavorativo, mi hanno rinnovato il contratto, e questa volta a tempo indeterminato. Nonostante le mie assenze dal lavoro in questo ultimo periodo, in quanto la mia gravidanza ha necessità di controlli continui”.