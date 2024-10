Carlo Romagnoli , avvocato emiliano, ha fatto il "colpo della vita": l'uomo avrebbe acquistato all'asta il ritratto di una bambina , dimensioni di 104 per 74,5 centimetri, venduto come un falso Monet , con tanto di firma in basso a sinistra. La tela però sarebbe stata davvero dipinta dal maestro transalpino intorno al 1910, secondo la consulenza di Vladimir Cicognani, critico ed esperto d'arte, perito d'arte del Tribunale e della Camera di Commercio di Bologna.

Carlo ha comprato il quadro per poche migliaia di euro ed ora potrebbe diventare milionario grazie all'opera del pittore francese considerato uno dei fondatori dell'impressionismo le cui opere hanno quotazioni stellari.