Morgan Algeri , 38 anni, pilota di aerei ma appassionato di sport e con tanti interessi.

Tiziana Tozzo , 45 anni, un figlio di 14 anni, separata da qualche mese, stava cercando di ricostruire la sua vita.

I due avevano passato la serata insieme a Como , lasciando l'auto in sosta in viale Geno, uno dei tratti più suggestivi del lungolago, per una delle loro prime uscite, forse proprio la prima , e avevano camminato, stando al racconto di un ragazzo che li aveva visti, parlando, mentre tornavano verso il Suv Mercedes che Algeri aveva in uso con un contratto di leasing: dopo, la partenza.

L'auto è poi caduta nelle gelide acque del lago , per causa ancora in fase di accertamento. Di sicuro c'è che la Mercedes di colore nero ha sfondato una panchina in pietra e la ringhiera.

I Vigili del fuoco sono accorsi sul posto e con un canotto hanno perlustrato la zona, ma poco hanno potuto se non attendere i colleghi sommozzatori arrivati ​​da Torino, che questa mattina hanno recuperato i corpi e poi la vettura.