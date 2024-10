Tafferugli in piazza Montecitorio a Roma tra manifestanti e polizia durante la manifestazione organizzata da commercianti e ristoratori per chiedere le riaperture.

Un poliziotto sarebbe rimasto ferito in seguito agli scontri scoppiati a Montecitorio. La polizia ha effettuato una nuova carica quando i manifestanti hanno tentato di forzare il cordone delle forze dell'ordine. Alcuni manifestanti sarebbero stati fermati. Prima dei disordini aveva preso la parola in piazza al microfono anche il deputato di Forza Italia Vittorio Sgarbi. "Siamo imprenditori, non delinquenti", è lo slogan scandito dai manifestanti che invocano anche: "libertà".

Presenti anche tanti militanti di CasaPound "Siamo qui - spiega Luca Marsella, consigliere municipale di Cpi - per dare sostegno a italiani che non si arrendono e che hanno il coraggio di opporsi ad una gestione criminale dell'emergenza sanitaria del governo, anche rischiando in prima persona. Noi siamo al loro fianco e non solo a parole, ed anche se è politicamente scorretto sostenere chi non ha intenzione di sottostare alle folli imposizioni del governo, crediamo che sia assolutamente necessario ed inevitabile ribellarsi a Dpcm, già dichiarati incostituzionali dai giudici, che calpestano il diritto al lavoro. Quella di oggi è una protesta sacrosanta come lo è la loro rabbia. Non intendiamo vedere il nostro popolo morire un Dpcm alla volta".