Distinguersi dalla concorrenza è un obiettivo fondamentale da raggiungere per molte imprese.

In tutti i settori, compresi quelli più di nicchia, nascono ogni giorno nuovi brand e piccole aziende con proposte più o meno interessanti e innovative.

Come fanno tutte queste attività a farsi preferire rispetto alla concorrenza?

Lavorando per migliorare la propria identità aziendale, ovvero l’insieme degli elementi comunicativi e grafici che modellano la percezione di un marchio da parte dei consumatori.

Il branding e la brand identity, da non confondere con la brand image, vengono dunque prima delle attività di marketing, ma come e perché sono utili?

Perché Investire nel Branding

Puntare sul branding significa definire con esattezza la unique selling proposition che distingue la tua azienda dalle altre.

Tra i principali motivi, investire nel branding serve a:

Farsi notare e distinguersi dalla concorrenza

Comunicare al meglio per mostrare affidabilità e professionalità

Aumentare la fedeltà dei clienti sul lungo periodo

Attirare nuovi clienti

Essere immediatamente riconoscibili

Aumentare le vendite

Basti pensare che il logo di un’azienda, ovvero il biglietto da visita più immediato e riconoscibile, è il risultato di ricerche e sessioni di branding e concorre attivamente a definire l’identità aziendale.

Come le PMI Possono Rafforzare la Brand Identity

Le piccole e medie imprese spesso hanno budget ristretti e non possiedono un brand strategist dedicato.

I primi passi da compiere per rafforzare la brand identity della tua PMI sono:

Creazione del nome aziendale e del marchio

Sviluppo grafico del logo

Scelta dei colori e del font che rispecchiano lo spirito aziendale

Definizione del tono comunicativo

Scelta dei canali comunicativi appropriati

Quando le prime fasi sono concluse, si può passare alla sponsorizzazione.

Alcune delle tecniche pubblicitarie più comuni, come radio e Social Media, possono rivelarsi piuttosto costose e richiedono una certa dimestichezza con il marketing.

Ecco perché sempre più imprese ricorrono ai gadget aziendali, economici e capaci di rappresentare alla perfezione il primo punto di contatto tra impresa e clienti, potenziali clienti, collaboratori e persino dipendenti.

Prodotti come una penna o un lanyard personalizzato, rispetto alla pubblicità fine a se stessa sui volantini, offrono valore materiale perché sono oggetti utili ogni giorno che i consumatori amano ricevere.

I prodotti promozionali fanno ciò che è richiesto in ogni buona strategia di branding: fanno lead generation, aumentano la visibilità e aiutano a riconoscere immediatamente un’azienda attraverso il logo stampato su ogni gadget.

Creare un’Identità Forte

Una brand identity va però ben oltre il logo e la pubblicità.

Bisogna capire come diventare memorabili, come creare un customer journey che rispecchi quel che l’azienda vuole offrire, come strutturare una user experience degna del vostro marchio, e tutto questo richiede impegno e appropriate conoscenze.

Dopo aver definito l’identità aziendale, il passo successivo può essere la creazione della buyer persona, utile a comprendere il pubblico di riferimento.

Da qui in poi, attività come la ricerca di influencer, la creazione del packaging e tutte le altre attività di marketing saranno molto più semplici da definire e organizzare.