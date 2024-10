'Property Manager' è comunemente definito come manager/gestore di proprietà immobiliari. Questa figura professionale, fa parte del 'real estate' (mercato immobiliare) ed è quindi, un operatore qualificato nel settore immobiliare. Può essere assunto da una agenzia specializzata in gestione delle proprietà per conto terzi (per conto di un proprietario) o, più spesso, essere inquadrato come 'freelance' (Figura al di fuori di un contesto di team management).

Grazie alle sue competenze manageriali, capacità di gestione della contabilità, conoscenza del mercato immobiliare, e alla sua dinamicità, spesso, può operare in un contesto slegato da quello aziendale e di agenzia, risultando anche più economico.

Il vantaggio principale di un Property Manager 'freelance' è sicuramente la sua completa disponibilitá verso il proprietario dell'immobile, che allo stesso tempo sarà il suo datore di lavoro. Infatti, un proprietario non in grado di gestire il proprio immobile, o i suoi possedimenti, può richiedere prestazioni professionali a un Property Manager, che risulta essere una figura estremamente qualificata nel settore. L'obiettivo di un Property Manager deve essere quello di portare un guadagno al proprietario, di cui deve gestire gli immobili già affittati, in vendita o in cerca di inquilini per l'affitto.

Deve, non solo gestire finanziariamente le proprietà, ma anche seguirle nel loro processo di vendita e/o stipula di un contratto di affitto. Sono fondamentali dunque, conoscenze integrate per poter orientare la gestione nel miglior modo possibile. Il Property Manager, deve conoscere infatti, il mercato immobiliare e il marketing di settore, tale da poter essere una figura professionale a tutto tondo alla quale appoggiarsi e fare riferimento.

Qual'è il ruolo del Property Manager?

Il ruolo del Property Manager è molto complesso, poliedrico, che va a toccare più aspetti della gestione di un immobile. Gestione fiscale, vendita, marketing, gestione affitti, scelta inquilini, gestione manutenzione, sono solo alcuni dei suoi servizi, che lo accomunano quasi a un 'amministratore condominiale', capace con le sue conoscenze tecniche integrate, di gestire interamente tutte le proprietà per conto terzi. Un Property Manager deve avere (come già descritto) esperienza nel settore immobiliare e di marketing con spiccate capacità manageriali.

Il 'problem solving' è requisito importantissimo per questa professione. Spesso, può essere richiesta anche la gestione integrata della manutenzione degli immobili, mantenendoli in buono stato avvalendosi dell'intervento di tecnici specifici.

Gli aspetti fiscali

Un 'Property Manager Freelance' oltre ad essere una soluzione più 'libera', rispetto a una figura inserita in una agenzia di management, è anche una soluzione meno costosa. Requisito fondamentale per essere un Property Manager Freelance è quindi possedere una partita iva. Di conseguenza, risulta fondamentale per tutti coloro che vogliono approcciarsi a questa professione, farsi seguire a livello fiscale da professionisti del settore.

Fiscozen, è sicuramente la piattaforma online che può aiutare nella gestione dei propri guadagni in completa autonomia, come un vero e proprio assistente fiscale.

Pubbliredazionale