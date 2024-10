MASTICARE LENTAMENTE. Ebbene sì, la masticazione è un passaggio fondamentale per facilitare la digestione e stimolare la sensazione di appetito. Masticare bene i cibi è dunque uno stratagemma per sentirsi appagati prima ed evitare di strafare a tavola.

EVITARE GLI APERITIVI. L'aperitivo è ormai un rituale per molti, ma rischia di diventare un vero e proprio pasto prima del pasto. Cibi grassi e salati vengono accompagnati da bicchieri di bibite gasate e alcol che sono deleteri per la forma fisica.

OCCHIO AGLI ALCOLICI. Non è solo il cibo il responsabile dei chili di troppo di fine festività. Le bevande alcoliche fanno ingrassare perché sono ricche di zucchero. Durante le vacanze, dunque, è consigliato non esagerate con gli appuntamenti alcolici e limitarsi a qualche sporadico brindisi.

ATTENZIONE AGLI AVANZI. Gli elaborati piatti preparati per i giorni di festa rischiano di essere serviti in quantità industriali e durante la settimana ci ritroviamo a dover consumare i resti di pietanze ipercaloriche. Non è un bene.

FARE ATTIVITA' FISICA. Durante le feste i ritmi della quotidianità saltano e trovare il tempo per andare in palestra o a fare jogging è davvero arduo, ma fondamentale per chi vuole mantenersi in forma fra uno spuntino e l'altro. Gli esperti consigliano almeno mezzora di attività fisica al giorno. Basta anche una passeggiata, purché ci si alzi dal divano e si mettano in moto le articolazioni.