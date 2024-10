ll campione resta in coma farmacologico. Parla Sabino Scolletta, direttore del Dipartimento emergenza urgenza dell'ospedale di Siena, dove l'atleta è ricoverato, dopo l’incidente in handbike: “Quando è arrivato in pronto soccorso è apparso subito in condizioni critiche, molto instabili. Il quadro clinico è andato via via a stabilizzarsi durante la notte in terapia intensiva e le funzioni cardiorespiratorie e metaboliche si sono normalizzate. Ma va valutato nei prossimi giorni".

Alex Zanardi resta in coma farmacologico, il suo quadro clinico è stabile, ma il quadro neurologico è imprevedibile. Lo ha detto ai microfoni di Sky TG24 Sabino Scolletta, direttore del Dipartimento emergenza urgenza dell'ospedale di Siena, dove il campione è ricoverato, dopo l’incidente stradale in handbike: “Quando è arrivato in pronto soccorso - ha spiegato Scolletta - è apparso subito in condizioni critiche, molto instabili. Il quadro clinico è andato via via a stabilizzarsi durante la notte in terapia intensiva e le funzioni cardiorespiratorie e metaboliche si sono normalizzate.

Zanardi, continua Scolletta” “rimane intubato, collegato a un ventilatore meccanico, però è piuttosto adattato alla ventilazione meccanica e ciò ci soddisfa”. Per il medico, però “resta critico e imprevedibile il quadro neurologico, siamo costretti a mantenerlo sedato per mantenere stabili le funzioni vitali e verosimilmente tra alcuni giorni potremmo ridurre i sedativi, ma questo lo decideremo in base alle condizioni cliniche che osserveremo nei prossimi gironi. Per Scolletta “l’instabilità emodinamica che (Zanardi) aveva manifestato nei primi momenti dall’arrivo al pronto soccorso ha poi lasciato spazio alla stabilità e ciò va osservato come punto positivo. Il dato fondamentale rimane quello neurologico che purtroppo è imprevedibile, potrebbe mutare perché la situazione è tale che le lesioni cerebrali possono a volte comportare alterazioni cardiorespiratorie. Si tratta di un paziente che rimane in coma farmacologico da valutare nei prossimi giorni, impossibile dire tra quanti giorni”.