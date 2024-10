Non erano bastate quattro coltellate al collo e al petto ad uccidere Chiara Gualzetti, così il suo assassino l’avrebbe presa a calci in faccia finché la 15enne ha smesso di respirare.

La ragazzina uccisa a Monteveglio (Bologna), era uscita di casa convinta di avere un appuntamento con il ragazzino di un anno più grande che le piaceva quando, una volta raggiunta insieme a lui la collina ai piedi dell’Abbazia di Monteveglio, è iniziato l'incubo.

L'assassino si era portato appresso un grosso coltello da cucina, lo stesso che ha rivolto contro la giovanissima. "Mi infastidiva, perché si era invaghita di me", ha dichiarato ai carabinieri della compagnia di Borgo Panigale e al pm della Procura dei minori Simone Purgato. La madre che assisteva all’interrogatorio, come riportato da Il Resto del Carlino, ha avuto una crisi di nervi.

Gli inquirenti hanno messo il giovane killer davanti all'evidenza delle chat che si era scambiato con Chiara. "La vita fa schifo, vorrei farla finita", gli aveva scritto lei, mostrando tutta la sua innocente fragilità. "Ti aiuto io", rispondeva lui cinico. Un proposito che ha messo in atto domenica mattina.

"Io sentivo delle voci dentro - ha raccontato il ragazzino -. Voci che mi dicevano di fare cose sempre più cattive. Come nella serie di Netflix ‘Lucifer’".

"Il mio assistito ancora non si rende conto di quello che è accaduto – commenta l’avvocato Tanja Fonzari –. È molto scosso. Cercheremo di tutelarlo il più possibile e siamo disponibili alla massima collaborazione con la Procura. E chiederemo una valutazione psichiatrica per capire se sia in grado di intendere e di volere".