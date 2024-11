È stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il primo a "fare la spesa" nella Giornata nazionale della Colletta Alimentare che si svolge oggi in tutta Italia in oltre 11.600 supermercati. Lo rende noto Banco Alimentare, organizzatore dell'iniziativa finalizzata alla distribuzione di generi alimentari ai più bisognosi.

Il presidente Mattarella, informa una nota, "ha espresso il suo sostegno all'iniziativa concedendo l'Alto Patronato accompagnato da una donazione di beni alimentari, un gesto significativo di vicinanza e solidarietà".

I numeri della Colletta Alimentare

Alla Colletta Alimentare sono impiegati "oltre 150.000 volontari di Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, che inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro, tonno e carne in scatola e alimenti per l'infanzia. Tutti gli alimenti donati saranno poi distribuiti a oltre 7.600 organizzazioni partner territoriali (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d'ascolto, unità di strada) convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare regionali che sostengono oltre 1.790.000 persone".

Possibile anche la spesa online

Fino al 30 novembre sarà possibile donare la spesa anche online su alcune piattaforme dedicate. Per conoscere le varie modalità di acquisto dei prodotti e i punti vendita aderenti all'iniziativa è possibile consultare il sito colletta.bancoalimentare.it.

Il ringraziamento a Mattarella

"Ringraziamo - commenta Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare - il presidente Mattarella per il suo contributo, esempio prezioso per tutti noi che ci sprona a impegnarci ancora di più a sostegno di chi è in difficoltà. Confidiamo che il suo gesto possa ispirare una partecipazione corale alla Colletta Alimentare e dare il via ad una gara di solidarietà capace di coinvolgere tutto il nostro Paese".