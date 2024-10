Ci hanno fatto cantare per mesi e mesi con le loro bellissime canzoni dal sound unico; ci hanno tenuto compagnia in auto verso lunghi viaggi e in moltissime occasioni sono diventate le colonne sonore di alcuni dei nostri momenti più belli: stiamo parlando dei Coldplay e del loro ritorno in Italia.

Come si legge nell’edizione bolognese della Repubblica, sono intensificate le trattative per portare la band di Chris Martin nella città di Bologna.

Reduci da un tour europeo che ha registrato il tutto esaurito e che non ha visto come tappa l’Italia, potrebbe proprio essere il 2017 l’anno in cui la band approderà nel Bel Paese, realizzando il sogno di moltissimi fans di assistere ad un loro concerto.

La notizia, sempre più insistente sui social, nasce a seguito di un’intervista rilasciata proprio dal cantante del gruppo in merito ad un tour in Italia.

“Suonare in Italia è divertente. E’ energia pura.” e continuando “…Torneremo da voi la prossima estate!”. Sono queste le parole di Chris Martin, rilasciate al quotidiano “D” della Repubblica.

Tuttavia, dovremo aspettare fino a Ottobre per conoscere con certezza le date ufficiali ma nel frattempo tra le più gettonate spiccano Milano,Trieste, Torino, Roma e Bologna.