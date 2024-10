Dopo tre mesi e mezzo dall’identificazione del paziente 1, riapre il pronto soccorso dell'ospedale di Codogno. Dopo l’inaugurazione è stato accolto anche il primo paziente della “nuova era” e, neanche a farlo apposta, si è trattato di un sospetto caso Covid-19. Il paziente è stato instradato su un percorso dedicato che lo isola dagli altri malati.

Altri sette cittadini si sono recati al pronto soccorso del paese nel lodigiano, dalla riapertura di stamattina, tutti per varie problematiche ma non legate al coronavirus. Il pronto soccorso dell'ospedale di Codogno era chiuso dal 21 febbraio scorso, quando fu accertato il caso di Mattia, il cosiddetto paziente 1, primo caso accertato di positività al Covid in Italia. Il giovane, atletico e in forma, guarì dopo oltre un mese di ricovero, con diverse settimane in terapia intensiva.