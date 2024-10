“Oggi la principale causa degli incidenti stradali è la distrazione dovuta all’uso improprio di smartphone e altri dispositivi usati durante la guida”.

Il primo dirigente della Polizia stradale, Santo Puccia, in audizione alla commissione Trasporti della Camera ha detto: “Una modifica normativa che consenta il ritiro della patente alla prima violazione va incontro all’esigenza di essere più efficaci nel contrasto a questo comportamento pericolosissimo”.

“Oggi la sospensione della patente di guida c’è solo nel caso di recidiva ma ciò si è dimostrato poco efficace in termini di deterrenza”.

Infatti il Codice della strada in vigore ora prevede multe fino a 647 euro per chi usa il cellulare durante la guida, ma solo per chi compie la stessa violazione durante i due anni successivi alla prima multa la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

In questi giorni si stanno esaminando diverse nuove proposte del Codice della strada, che potrebbero rivoluzionare il codice del 1992, come l’innalzamento dei limiti di velocità in autostrada fino ai 150 chilometri orari, o come la possibilità per i ciclisti di circolare contromano in alcune strade urbane, o come appunto l’aumento delle sanzioni per l’uso del telefonino durante la guida.