Nel corso del 2018 gli italiani dovranno mettere in conto una “stangata” pari a circa 942 euro a famiglia. Lo afferma il Codacons, che ha elaborato il consueto studio ufficiale sugli incrementi di spesa previsti per il nuovo anno sul fronte prezzi e tariffe.

Il nuovo anno si aprirà non solo con i rincari di luce e gas già varati dall’Autorità per l’energia, e che proseguiranno nel corso del 2018 portando ad una maggiore spesa energetica pari a +89 euro a famiglia, ma anche con l’introduzione a partire dall’1 gennaio dei sacchetti della spesa a pagamento nei supermercati, e con gli aumenti delle tariffe autostradali decisi dal Governo che avranno un effetto diretto per gli utenti pari a +41 euro a nucleo familiare – spiega il Codacons – Ma aumenti di prezzi e tariffe investiranno tutti i settori: costerà di più fare la spesa (+179 euro) ma anche mangiare fuori (+32 euro); riprenderà la corsa dei carburanti con effetti pari a +157 euro a famiglia, e da energia e benzina scaturiranno incrementi dei listini al dettaglio per complessivi 201 euro.

Per i trasporti (aerei, treni, taxi, mezzi pubblici, traghetti, ecc.) un nucleo familiare tipo dovrà affrontare una maggiore spesa pari a 75 euro; proseguiranno i rincari per i servizi bancari, già certificati nel corso del 2017, con un aggravio di 18 euro, e leggermente in salita risulterà anche l’rc auto (+13 euro). Più caro anche mandare a scuola i figli, tra corredo, libri, mense e altri costi legati all’istruzione (+37 euro annui).

Ecco di seguito tutti i rincari previsti dal Codacons per il 2018:

PREZZI AL DETTAGLIO: 201 EURO

ALIMENTARI +179 euro

ACQUA E RIFIUTI +59 euro

ISTRUZIONE +37 euro

TRASPORTI +75 euro

TARIFFE AUTOSTRADALI +41 euro

RISTORAZIONE +32 euro

BANCHE +18 euro

RC AUTO +13 euro

LUCE E GAS +89 euro

TARIFFE POSTALI +5 euro

SANITA’ +36 euro

CARBURANTI +157 euro

Totale +942 euro a famiglia