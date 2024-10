Il dossier di Codacons colloca la Sardegna al secondo posto fra le regioni che hanno opere pubbliche incompiute, 68, subito dopo il Lazio con 82 e davanti alla Sicilia, 67.

Nella nostra Isola sono oltre 176,5 milioni di euro i fondi previsti per le 68 opere pubbliche incompiute, ma all'appello, per completare gli interventi, mancano altri 22,7 milioni di euro.

Allo stato attuale in Italia si contano 692 opere incompiute, per un importo al lordo degli oneri pari a circa 3,5 miliardi di euro; per il loro completamento mancano all'appello quasi 1,3 miliardi di euro. La maggioranza delle incompiute sono opere e infrastrutture sociali (62%), ma in valore si equivalgono con le infrastrutture di trasporto (39%).

La proposta di Codacons è quella di concludere i progetti che hanno già richiesto un rilevante esborso di finanziamenti pubblici prima di iniziare nuove opere.