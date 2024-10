È nuovamente finita nei guai Flavia Lavinia Cassaro, la maestra licenziata dopo che lo scorso 22 febbraio aveva partecipato alla manifestazione antifascista nel centro di Torino, inveendo contro i poliziotti schierati in ordine pubblico: “vigliacchi, mi fate schifo, dovete morire”.

Nel corso di un controllo straordinario da parte della polizia, nello stabile dove vive in corso Novara, un palazzo occupato da diversi anni da famiglie ed esponenti dell’area antagonista, gli agenti del commissariato Barriera Milano, che in realtà erano sulle tracce di un suo vicino di casa, un marocchino 38enne sospettato di essere un pusher, hanno segnalato amministrativamente l’insegnante per possesso di droga, che lei stessa avrebbe indicato ai poliziotti.