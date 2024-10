"Il Mediterraneo Occidentale è ancora "una pentola che bolle" e le acque calde del mare favoriscono l'innesco di frequenti e diffusi temporali, un quadro meteorologico classico dalla fine dell'estate all'inizio dell'inverno, con allagamenti e alluvioni lampo, più probabili lungo le coste. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci o temporali anche forti sulle regioni meridionali, soprattutto sulla Calabria dove è in atto l'allerta arancione; il rischio si estenderà anche a parte del Centro, tra Basso Lazio e Molise, in una situazione potenzialmente pericolosa.

Da domenica inizierà una nuova ondata di caldo anomalo": sono le previsioni di Andrea Garbinato, Responsabile Redazione del sito www.iLMeteo.it. "I temporali - spiega - continueranno ad attraversare il Tirreno portando un peggioramento al Centro-Sud: questa perturbazione dovrebbe essere piuttosto veloce e in 24 ore allontanarsi, direzione Albania e Grecia. Ma i fenomeni saranno intensi, soprattutto sul versante del Basso Tirreno.

Al Nord invece prosegue la fase di estrema siccità con le riserve ridotte alla metà, analizzando le elaborazioni modellistiche del Centro Europeo ECMWF non sono previste piogge fino alla fine del mese".

"Da domenica - conclude Garbinato - inizierà una nuova ondata di caldo anomalo: sono attesi cieli sereni, in particolare da lunedì in poi, massime fino a 30°C in Sardegna e Sicilia e 27°C al Centro, al Nord punte di 24-25°C in un contesto mite ovunque; preoccupante la quota dello zero termico che la prossima settimana potrebbe tornare oltre i 4000 metri anche sulle Alpi".

Nel dettaglio: Giovedì 13. Al nord: soleggiato con nubi in parziale aumento dal pomeriggio. Al centro: nuvoloso, frequenti temporali specie tra Lazio e Molise. Al sud: forte maltempo dal versante tirrenico verso le adriatiche.

Venerdì 14. Al nord: soleggiato salvo nebbie notturne, nubi in Valle d'Aosta e Liguria di Levante. Al centro: soleggiato salvo addensamenti tra Toscana ed Umbria. Al sud: miglioramento con ultimi rovesci sulla Puglia fino al mattino.

Sabato 15. Al nord: nubi sparse con addensamenti su Liguria di Levante e zone alpine. Al centro: soleggiato salvo nubi compatte in Alta Toscana. Al Sud: soleggiato con temperature massime in aumento. Tendenza: ulteriore miglioramento da domenica con prevalenza di sole e temperature in graduale e diffuso aumento.

Con questo clima che pare impazzito e soprattutto per le alte temperature, le zanzare ci faranno compagnia fino a Natale: è la previsione degli esperti considerato il caldo anomalo e fuori norma: “Bisognerà aspettare ancora prima di poter parlare di autunno”. Lo riporta Repubblica.