Esiste una pratica all’interno del vasto mondo dello Yoga, chiamata Yoga Nidra. È una sorta di rilassamento profondo nel quale si acquietano corpo, mente ed emozioni e si integrano i benefici dell’esercizio svolto precedentemente. La mente si rischiara, il battito del cuore rallenta e si entra così in un vuoto fertile, nel quale può essere piantata una nuova consapevolezza o nuovi intenti.

Direi che il cielo di questa settimana è proprio questo, un momento per entrare in profonda connessione con noi stessi e resettare il nostro sistema, per fare spazio al nuovo. Il Sole, unito a Mercurio retrogrado nel segno della Vergine, ci invita a fare un detox di tutto ciò che ci impedisce di avanzare nella nostra evoluzione, su tutti i livelli.

Che pensieri ed emozioni scegli di nutrire? Di cosa alimenti il tuo corpo?

Eliminare le tossicità e darsi ciò che ci fa bene è una scelta chiave che può cambiare profondamente la qualità della nostra vita. Tanto più che, Sole e Mercurio, dialogano amabilmente con Giove, anch’esso retrogrado nel segno del Toro, aprendoci a nuove consapevolezze e nuove percezioni della realtà, espandendo la mente per riscrivere il nostro auto-racconto, in cui, questa volta, siamo eroi ed eroine che si mettono in viaggio, affrontando i propri demoni, per poi scoprire che ciò che cercavamo ardentemente fuori, era da sempre e per sempre, dentro di noi.

Venere ormai diretta si unisce in sestile con Marte che sta transitando in uno dei suoi due segni di reggenza, la Bilancia. I due amanti cosmici e reggenti degli attuali nodi del karma, sono gli unici pianeti attualmente diretti e questo scambio armonico, ci da la forza e la determinazione per seguire l’impulso dei nostri desideri, quelli che sono sorti con la Stella del Mattino, dopo il Venus Star Point nel segno del Leone.