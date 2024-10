Una 17enne è stata accoltellata all'addome ed è ora ricoverata in ospedale in gravi condizioni, dopo aver subito un’operazione. L’accaduto, come riporta TgCom24, a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi.

I Carabinieri hanno fermato un 52enne, presunto autore del gesto, che ora è accusato di tentato omicidio. Secondo le prime ricostruzioni dei militari, l'uomo avrebbe citofonato nella notte a casa dei vicini e poi avrebbe accoltellato la ragazza che gli avrebbe aperto la porta di casa. Pare che il 52enne soffra di problemi psichici.