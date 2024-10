Un concorrente del noto programma televisivo ‘Ciao Darwin’, condotto da Paolo Bonolis su Canale 5, rischia la paralisi dopo un incidente avvenuto durante la registrazione della prova dei rulli.

A raccontare delle condizioni di salute del concorrente, Gabriele, di 54 anni, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Umberto I di Roma, è il cugino, Stefano Ambrosetti. «Secondo quanto è stato riferito dai medici - ha detto a IlMessaggero.it - ha riportato lo schiacciamento di due vertebre, con una lesione al midollo che ha compresso il torace, impedendogli di respirare. L'operazione è perfettamente riuscita, ma dal momento della caduta a oggi, dal collo in giù è completamente immobile. Gabriele è vigile e cosciente ma non riesce a muoversi. Le sue condizioni sono critiche».

Il fatto sarebbe successo mercoledì scorso e sono in corso accertamenti.

«Mi hanno chiamato perché avevano il mio contatto – ha riferito sempre il cugino del concorrente al quotidiano - e mi hanno chiesto il numero di telefono di sua moglie per dirgli che era caduto».

«La nostra rabbia - ha detto ancora Stefano e riportato da IlMessaggero.it - è dipesa anche dal fatto che hanno continuato a registrare nonostante un fatto così grave. Hanno continuato come se nulla fosse, tanto che sulla pagina Facebook di Ciao Darwin continuano a postare notizie scherzose. Altro che caduta di schiena la sua: stiamo vivendo un incubo».

Foto Instagram Ciao Darwin