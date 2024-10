È arrivato a destinazione il milione di euro promesso da Chiara Ferragni a seguito della sanzione Antitrust per il caso dei pandori Balocco che ha coinvolto l’influencer.

La 36enne aveva infatti annunciato, tramite un video sui social, che avrebbe donato i soldi alla struttura “per sostenere le cure dei bambini”.

“Nei prossimi giorni mi metterò in contatto con il Regina Margherita per capire come l’ospedale utilizzerà la somma da me donata e vi racconterò periodicamente gli aggiornamenti”, ha dichiarato Chiara Ferragni, come riportato da Today.

Ma Il Corriere della Sera ha riferito, citando una dirigenziale emessa dall’ospedale lo scorso 21 dicembre, che la somma di denaro è stata messa a bilancio per l’anno 2023 alla voce “contributi in conto esercizio da privati/imprese”.

Il denaro, come riporta la testata, verrà utilizzato per “attività istituzionali della struttura complessa di oncoematologia pediatrica”, oltre che per “finanziare attività di ricerca in fase di definizione da parte della ‘Tbs crew’, società di Chiara Ferragni”.

Intanto il nome dell’influencer, nella giornata di ieri 8 gennaio, è stato scritto nel registro degli indagati con ipotesi di truffa aggravata da minorata difesa, assieme a quello di Alessandra Balocco e dell’omonima azienda dolciaria, per quanto riguarda l’indagine aperta dalla Procura di Milano a seguito del caso sui pandori scoppiato lo scorso dicembre.

“Sono serena perché ho sempre agito in buona fede e sono certa che ciò emergerà dalle indagini in corso”, ha annunciato Chiara Ferragni.