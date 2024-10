Dopo la bottiglia dell’acqua arrivano i biscotti firmati da Chiara Ferragni. Oreo infatti ha lanciato una limited edition dei famosi frollini farciti firmata dalla famosa influencer. Sugli scaffali dei supermercati i clienti troveranno le nuove confezioni di biscotti con il logo della fashion blogger. Non solo: acquistando due pacchi di prodotti Oreo si può partecipare al concorso per vincere un capo di abbigliamento dell’esclusiva capsule collection della Ferragni.

La notizia si è diffusa velocemente tramite social e non sono mancate le polemiche e le critiche. Gli utenti hanno scritto “Gli Oreo della Ferragni sono davvero quello di cui abbiamo bisogno? Io non ho più parole, ma perché non va a lavorare”. Ma il commento più diffuso è una domanda: “Ma quanto costeranno i nuovi Oreo?” Ma la Ferragni mette a tacere le polemiche e assicura che il prezzo sarà quello di sempre.

Dopo la polemica l’acqua Evian firmata Ferragni che costava 8 euro, decisamente troppo per una semplice acqua distillata, questa volta l’influencer corre ai ripari e dichiara subito che gli Oreo firmati CF saranno venduti allo stesso identico prezzo delle confezioni normali.