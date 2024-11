A quasi un anno dall'annunciato divorzio, Chiara Ferragni e Fedez hanno raggiunto un accordo per la loro separazione. Secondo quanto concordato, non ci sarà alcun assegno di mantenimento per i figli Leone e Vittoria a favore di Chiara, ma Fedez si occuperà di pagare le spese scolastiche, mediche e sportive dei bambini.

I rispettivi legali, Pompilia Rossi insieme ad Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci per Fedez, e Daniela Missaglia per Chiara, hanno comunicato che presto depositeranno l'accordo di separazione, che sarà ratificato dal Tribunale di Milano. Dopo sei mesi avverrà il divorzio, mettendo così fine alle vicende della celebre coppia.

È stato stabilito che Leone e Vittoria trascorreranno del tempo con entrambi i genitori, i quali si occuperanno del loro sostentamento durante i rispettivi periodi di custodia. Inoltre, è stata raggiunta un'intesa sulla gestione dell'immagine social dei figli, stabilendo che entrambi i genitori dovranno concedersi reciprocamente l'autorizzazione per pubblicare foto o video dei bambini.

Nonostante i rumors iniziali, dove si parlava di una richiesta di 20mila euro da parte di Chiara, tale assegno di mantenimento non verrà erogato, probabilmente a causa della situazione economica dell'imprenditrice. Questo fatto potrebbe aver evitato polemiche, considerando la posizione di Chiara a favore dell'indipendenza e dell'emancipazione femminile.