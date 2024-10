Anche la Coca Cola abbandona Chiara Ferragni dopo la bufera sul pandoro Balocco che ha coinvolto l’influencer un mese fa.

Secondo quanto riportato da Repubblica e Ansa, il brand avrebbe fermato lo spot, che sarebbe dovuto partire a fine gennaio, in collaborazione con la 36enne. Ancora non ci sono comunicazioni ufficiali né dalla Coca Cola né dalla Ferragni.

Anche Safilo Group, azienda produttrice di occhiali, aveva annunciato lo scorso 21 dicembre, l'interruzione dell'accordo di licenza con l'influencer. Intanto, dopo settimane di assenza dai social a seguito dello scandalo su pandori e uova di Pasqua per cui la Ferragni è stata costretta dall’Antitrust a pagare un’ammenda di oltre 1 milione di euro per pratica commerciale scorretta, ha postato un selfie su Instagram con la didascalia: “Mi siete mancati”, rivolta ai suoi follower più affezionati, ringraziandoli per la vicinanza in un momento per lei così buio.