Ieri l’attentato terroristico a Tel Aviv, dove un uomo arabo-israeliano si è lanciato con l'auto sulla folla, uccidendo un giovane turista italiano.

La vittima si chiamava Alessandro Parini, avvocato romano 35enne, partito la mattina stessa con un gruppo di amici per una vacanza. Una tragedia che ha sconvolto tutto il Paese e distrutto le vite dei familiari e amici del giovane.

Come riportato dal sito Police&Partners, Alessandro Parini si era laureato con il massimo dei voti presso l’Università LUISS “Guido Carli” nel 2011 con una tesi in diritto amministrativo e tributario.

“Sarà rimpatriata nei prossimi giorni la salma” del giovane, ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Sky Tg24 affermando che “purtroppo un turista italiano è morto, l'avvocato Alessandro Parini, che era in vacanza”. Nello stesso attacco “due italiani sono rimasti feriti in maniera non grave” e vengono “assistiti da nostri diplomatici e funzionari dell'ambasciata a Tel Aviv. L'unità di crisi della Farnesina è disponibile a dare tutte le informazioni, giorno e notte rispondiamo agli italiani che sono preoccupati”, ha aggiunto Tajani.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso la sua esecrazione per il vile atto terroristico. Ha espresso inoltre al Presidente dello Stato d'Israele, Isaac Herzog, le condoglianze della Repubblica Italiana.