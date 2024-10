E’ forse il fenomeno più discutibile del panorama musicale italiano dei nostri giorni. Young Signorino, nome d’arte di Paolo Caputo, è il 19enne di Cesena che col suo brano Mmh ha ha ha ha totalizzato oltre 17 milioni di visualizzazioni su YouTube in poche settimane.

La sua produzione è ascrivibile al genere trap, un sottogenere musicale dell’hip hop sviluppatosi negli USA a cavallo fra gli anni ’90 e 2000 e che negli ultimi anni ha letteralmente sfondato anche nel mercato italiano monopolizzando le classifiche degli ascolti su Spotify. I giovanissimi impazziscono per Sfera Ebbasta, Capo Plaza e la Dark Polo Gang e i loro testi di protesta, manifesto di un disagio interiore nel quale l’unica cosa che conta sono i soldi e il sesso e non si disdegna l’abuso di droghe.

Young Signorino, pur essendo l’ultimo arrivato, è stato capace di catalizzare su di sé l’attenzione del pubblico e dei media grazie al suo look particolarmente stravagante, ai suoi testi demenziali e ai limiti dell’assurdo, alle sue vicende personali per certi versi drammatiche.

Nonostante la giovane età ha un bimbo di due anni e pubblica canzoni su YouTube da quando, come ha raccontato lui stesso ospite di Matrix Chiambretti, a 17 anni si è risvegliato da un coma durato 30-40 giorni e dovuto all’assunzione di un cocktail di farmaci. “L’ho fatto apposta per divertirmi e vedere se potevo cambiare personalità”, ha raccontato in una intervista alla rivista Rolling Stone. Al suo risveglio, ha raccontato ancora, si è sentito “un signorino” (da qui il nome d’arte), come se avesse quarant’anni e fosse diventato “saggio”.

“È veramente mio padre Satana – ha dichiarato –. So che è lui. Mi ha aiutato moltissimo quando ne avevo bisogno. Per me è un padre affettuoso e anche coi mocassini. Sono il Marilyn Manson italiano. Sono molto informato sul satanismo. Anche mio figlio mi deve chiamare così: Papà Satana”.

“Il mio scopo è cambiare le regole nel mondo. Voglio un Nuovo Ordine Mondiale, un pianeta molto molto strano. Devo rimanerci solo io e quelli con la mia mentalità”.

Nel suo modo di fare e di essere, Young Signorino sembra cercare costantemente la provocazione in una consapevole, voluta e irriverente esaltazione del nulla. Mmh ha ha ha, il suo più grande successo, è un susseguirsi di sillabe e fonemi senza alcun senso logico e di consequenzialità. Un ipnotico ripetersi di versi e lamenti disturbanti e grotteschi. Così come in Dolce droga e La danza dell’ambulanza, in un continuo flusso di assurdità e nichilismo non c’è una storia, non c’è alcuna narrazione e tanto meno vuole esserci.

Se si tratti di manovra di marketing o disagio reale rimane un mistero. Certo è che a fronte di tanti detrattori, milioni di adolescenti lo adorano e subiscono l’inquietante fascino di una figura così controversa. Anche in Sardegna. Nella notte fra sabato e domenica, infatti, Young Signorino era ospite di una nota discoteca di Budoni. In tantissimi hanno preso parte alla serata e, nonostante l’esibizione sia finita fra spintoni e tafferugli, ad attenderlo a Olbia, come documentato sulle stories di Instagram del trapper, c’erano decine di giovanissimi desiderosi di conoscerlo e scattare una foto insieme a lui. Sono i nostri ragazzi, e questo è uno dei loro modelli.

ECCO IL VIDEO DELLA LITE