Ha incantato giudici e pubblico della nuova edizione di XFactor con la sua ironia e spontaneità, esprimendo al meglio la sua musica dolce e malinconica e regalando al talent show cinque minuti di spettacolo genuino e di qualità.

DA SINNAI A X FACTOR

Damiano Caddeo, in arte eroCaddeo, è un cantautore 27enne nato a Modena e cresciuto tra Cagliari e Sinnai. I suoi primi brani risalgono al 2020, quando inizia il tour personale nei principali festival musicali della Sardegna, dove presenta i primi brani nati dalla sua penna tra stile urban e R&B.

Dopo un periodo di sperimentazione e crescita, nel 2023 approda a Torino, dove firma un contratto con Cvlto Music Group e collabora con Raige e Ciccio Sanchez. Nel 2024 la svolta cantautorale con una scrittura più consapevole che confluisce in singoli autentici e introspettivi come "Parlo ancora di te" e "Metti che domani te ne vai". Ad aprile 2025 esce il suo primo EP "Scrivimi quando arrivi", un progetto intimo, romantico e di riflessione interiore. Quest'estate ha aperto il live di Rose Villain a Dorgali.

QUATTRO SÌ

Al suo debutto sul palco di X Factor, Damiano Caddeo ha regalato emozioni. Dietro le quite dei Bootcamp si parte con un siparietto in compagnia di Giorgia, conduttrice del programma. "Ho lasciato il lavoro a tempo inteterminato per dedicarmi alla musica", svela.

L'artista sardo porta in scena il suo singolo "Punto", che manda il pubblico in visibilio e rapisce la giuria composta Achille Lauro, Jake la Furia, Francesco Gabbani e Paola Iezzi.

"Sei sincero, spontaneo e interessante", commenta Leuro mentre i colleghi giudici scherzano sul nome eroCaddeo facendo divertire il pubblico. Jake La Furia riconosce la spontaneità del giovane. Per Paola il pensiero va alla fidanzata di Caddeo, che si imabarazza quando viene intervistato dalla cantante in merito all'amore. "La tua ragazza è fortunata – commenta Paola –, hai scritto una bella canzone". Promosso anche da Gabbani, Damiano Caddeo porta a casa a quattro sì. Megli di così non poteva andare.