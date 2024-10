«Cerco coppia con cane addestrato per incontri sessuali». L’annuncio sconvolgente è comparso in un sito di escort e scambi di coppia.

L’anonimo, della zona di Milano, cercava una coppia che avesse un cane addestrato da coinvolgere nei loro rapporti. A denunciare il fatto sono stati i componenti dell’associazione italiana difesa animali ed ambiente che nel loro sito scrivono: «E ci risiamo, sono passati alcuni anni da quando abbiamo denunciato le richieste online da parte di coppie interessate a rapporti sessuali con gli animali.

Il fenomeno dopo le ultime scoperte risalenti a tre anni fa della casa in zona Sempione-Firenze dove si davano appuntamento per far sesso con il cane alcune signore della Milano bene, sembrava essersi sopito, ma come sempre lo sguardo attento degli esperti dellAidaa ha scovato ancora un annuncio che risale originariamente al 2015 ma che proprio in questi giorni è stato ripristinato in un sito di annunci di escort e scambi di coppia».

Nel comunicato si legge che: «In questo caso la coppia cerca persone che abbiamo "cani addestrati all'uso" per gli incontri sessuali. Si tratta di una coppia milanese che specifica pure che "il mercoledi sera" è il giorno migliore per incontrarsi per gli accoppiamenti sessuali con la presenza dei cani».