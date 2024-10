I vescovi italiani chiedono di evitare "forzature" con il disegno di legge Zan contro l'omofobia. "Ribadiamo come ci sia ancora tempo per un dialogo aperto per arrivare a una soluzione priva di ambiguità e di forzature legislative". Lo ha detto il presidente della Conferenza episcopale italiana e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, il cardinale Gualtiero Bassetti, aprendo i lavori di oggi dell'Assemblea generale in corso a Roma.

Poi un accenno al futuro del Paese, così il cardinale presidente ha sottolineato che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza "può essere una occasione importante di crescita collettiva".

"Questo Piano - prosegue Bassetti - può inoltre diventare un'opportunità per rilanciare l'economia del Paese, dando respiro e ristoro ad una società provata dalla persistente emergenza sanitaria, che sta producendo effetti molto pesanti sulla situazione socio-economica".