Il video di un'aggressione ai danni di una ragazzina di 13anni da parte di una coetanea è diventato virale sui social.

La terribile ennesima vicenda che riguarda minori aggrediti da bulli è avvenuta a Laterza, in provincia di Taranto, dove la 13enne è stata colpita con ceffoni, calci e spinte mentre altri ragazzini attorno ridevano e alcuni filmavano, ma nessuno è intervenuto, se non alcuni passanti e titolari di negozi della zona, che hanno posto fine all'aggressione.

I FATTI

Da una prima ricostruzione, sembra che le due minorenni abbiano iniziato a discutere per futili motivi riguardanti messaggi cancellati in una chat, poi la discussione è degenerata fino all'aggressione fisica. I Carabinieri sono al lavoro per indagare sull'accaduto che ha scosso la comunità.

"La violenza non è mai giustificabile - ha commentato il sindaco di Laterza, Franco Frigiola -. Fondamentale che.i giovani comprendano che il rispetto per gli altri e la capacità di risolvere i conflitti in modo pacifico sono valori fondamentali".