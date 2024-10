Dopo meno di due mesi è stato catturato il latitante Michelangelo Raso, 42 anni. Era stato condannato in via definitiva a otto anni e sei mesi di carcere per reati in materia di armi, rapina e ricettazione. Raso è stato arrestato mentre stava rientrando nella sua casa a Rosarno.

L'operazione è stata coordinata dalla Procura generale di Reggio Calabria. Il 42enne era scomparso nel nulla lo scorso 16 febbraio, dopo la condanna definitiva da parte della Procura. Inizialmente si era rifugiato in Francia, poi ha fatto ritorno in Italia per recuperare il denaro necessario per sostenere la latitanza.

Secondo quanto appurato dalle indagini, infatti, Raso era tornato in Calabria per vendere alcuni beni di proprietà. Il nascondiglio del malvivente è stato individuato grazie a un'accurata azione di controllo del territorio, anche attraverso la stretta osservazione dei movimenti di parenti, amici e presunti fiancheggiatori.

Il latitante è stato trasferito nel carcere di Palmi.