Rea di aver frequentato un pentito, a una donna è stato lanciato del solvente sul volto. E' successo presso la stazione ferroviaria di Catania: la malcapitata aveva iniziato a frequentare un collaboratore di giustizia di Adrano, così è stata presa di mira.

Trasferita in ospedale, fortunatamente le sue condizioni non risultano gravi. I medici le avrebbero infatti riscontrato un arrossamento del viso guaribile in sette giorni. Affiancata dall'aggressore, si sarebbe improvvisamente vista arrivare addosso il solvente, poi avrebbe udito un urlo: "Giarrizzo", ovvero il cognome del pentito.

Il boss Salvatore Giarrizzo è stato il reggente del clan mafioso Scalisi di Adrano ed è stato arrestato nel 2020. Nell'estate dello stesso anno avrebbe avviato una collaborazione con la giustizia, scatenando la furia del clan.

Tale mossa spinse i malviventi a "progettare atti intimidatori nei suoi confronti, finalizzati a fargli ritrattare le dichiarazioni rese nei confronti degli ex compagni e di appartenenti ad altri gruppi mafiosi".