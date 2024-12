La Cassazione ha autorizzato il referendum sull'abrogazione dell'autonomia differenziata. Secondo quanto riportato da Repubblica online, l'Ufficio centrale della Suprema Corte ha confermato la legittimità della richiesta di abrogazione.

Questo avviene dopo che la Corte Costituzionale ha dichiarato "illegittime" alcune disposizioni del testo legislativo in questione. Ora spetta alla Corte Costituzionale prendere la decisione finale.

L'ordine della Suprema Corte è stato dettagliato in un documento di circa trenta pagine. Tuttavia, non è stata data l'approvazione al quesito presentato dai consigli regionali per un'abrogazione parziale.

Nella sentenza emessa lo scorso 3 dicembre, la Corte Costituzionale ha sottolineato l'importanza del regionalismo come parte integrante della società italiana, ma ha ribadito che spetta esclusivamente al Parlamento gestire la complessità del pluralismo istituzionale.

La disciplina costituzionale attuale assegna al Parlamento la competenza legislativa in determinate materie per garantire l'unità nazionale.