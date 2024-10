Nicolò Barella non ci sta e dopo le voci circolate su un suo presunto coinvolgimento nella vicenda del caso scommesse, senza però alcun riscontro ufficiale nell'ambito delle indagini, si è sfogato con alcune Stories pubblicate su Instagram.

Il centrocampista dell’Inter e della Nazionale è stato menzionato dalla fonte di Fabrizio Corona, lo zio dell’ex nerazzurro Antonio Esposito (Maurizio Petra) in un’intervista sul quotidiano “La Verità”.

“Da un giornale che si chiama LaVerità ci si aspetterebbe più serietà. L'unica VERITÀ è che siete dei pagliacci” ha scritto nella prima storia, seguita da una seconda: “Sono stato zitto per troppo tempo, nonostante tutto quello che ho letto sul mio conto. Non mi sono mai piaciuti i giochi d'azzardo, figuriamoci le scommesse (per lo più sul mio lavoro). L'unica cosa che mi interessa è tutelare le mie figlie e la mia famiglia da questa me**a. Per questo da oggi passerò alle vie legali”.