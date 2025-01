"Dobbiamo immaginare interventi legislativi che tutelino ancor di più le nostre forze dell'ordine nello svolgimento del loro lavoro. Così come è in tutte le nazioni democratiche". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, su X.

"Non capisco come possano esserci persone, forze politiche e vari fiancheggiatori da salotto che cercano ogni occasione per mettere le forze di polizia o le forze armate sul banco degli imputati, anche se hanno solo fatto il loro dovere", aggiunge l'esponente dell'Esecutivo nei giorni della polemica dopo la morte dei un giovane a Milano in seguito a un incidente stradale avvenuto nell'ambito di un inseguimento di polizia.

"Così facendo - conclude Crosetto - rafforzano chi attacca lo Stato ed indeboliscono chi lo difende".