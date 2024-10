"Non c'è stata nessuna comunicazione col governo spagnolo" sull'arresto di Puidgemont, "c'è un mandato di cattura internazionale appoggiato presso l'Interpol, emesso dalla magistratura spagnola”. Così il premier Mario Draghi quest’oggi in conferenza stampa tornando su quanto avvenuto lo scorso fine settimana in Sardegna, con l’ex presidente catalano prima arrestato e poi rilasciato su disposizione della Corte d’Appello di Sassari.

“Il primo stadio della vicenda è stata un'operazione di polizia che obbedisce al mandato e fa un arresto. Subito dopo c'è stata una decisione della magistratura italiana che rileva come si sia pronunciata la corte di giustizia europea. E' stata una operazione di polizia e magistratura, non dei governi o della politica" ha detto Draghi.