La vicenda del matrimonio mancato fra la showgilr di Ozieri Pamela Prati e il fantomatico Mark Caltagirone, rivelatosi poi essere un personaggio immaginario, è divenuta l'argomento più discusso della settimana sul web.

In tanti sono rimasti sorpresi dall'imbarazzante situazione in cui è andata a cacciarsi l'attrice, vittima della morbosità del mondo dello spettacolo e di una serie di dinamiche ancora poco chiare che la hanno trascinata ben oltre ogni prevedibile limite.

In queste ore concitate, gli utenti del web hanno rispolverato un vecchio siparietto che riguarda la Prati, concorrente del Grande Fratello Vip nel 2016. In una delle giornate passate dentro la casa più spiata d'Italia, la showgirl si avventurò in un maldestro tentativo di comunicazione in lingua sarda (video in copertina) con la collega Valeria Marini, anche'essa di origini Isolane, per nascondere il significato delle sue parole ai coinquilini. La pronuncia stentata della lingua sarda che caratterizzava il dialogo suscitò un'ilarità diffusa fra gli spettatori del reality e in poche ore quel video divenì virale.