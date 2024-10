Due giorni fa Barbara D’Urso, conduttrice della trasmissione Pomeriggio 5 in onda sulla rete Mediaset, ha commentato sul social network Facebook il fuorionda in cui viene mostrato l’incontro tra l’inviata a Santa Croce Camerina, Alessandra Borgia, e il cacciatore Orazio Fidone, l’uomo che ha trovato il cadavere del piccolo Loris.

Come ricorderete l'invita della D'Urso in diretta televisiva aveva fatto credere agli spettatori che si trattasse di un incontro casuale, invece, come si vede dal video di Strisica la Notizia, era una vera e propria messinscena preparata a tavolino.

Il furionda aveva fatto piombare polemiche e critiche contro la giornalista e soprattutto la padrona di casa della trasmissione pomeridiana di Mediaset.

Su Facebook allora Barbara D’Urso attraverso un post ha detto la sua, ma forse il chiarimento ha peggiorato le cose.

“Visto che in tanti me lo chiedete – scrive la conduttrice - per onestà e rispetto verso il pubblico, non posso non commentare questo ormai stranoto fuorionda che riguarda Pomeriggio5: tutti sanno (anche se poi qualcuno finge di ignorarlo) che chi conduce un programma in diretta (!!) non può controllare che cosa avviene nei momenti antecedenti ad un collegamento, è impossibile! Sarebbe quindi sin troppo facile, per me, dire che nulla c’entro e che ero all'oscuro di tutto. Però, siccome tengo infinitamente a questo programma, alle persone che ci lavorano e a tutto il nostro numerosissimo pubblico che ci segue con tanta affezione, ho voluto invece capire come si erano svolti i fatti e la giornalista Borgia ha spiegato che quanto accaduto è stato figlio di una richiesta di cautela da parte del soggetto intervistato che in alcun modo, e ripeto in alcun modo, ha alterato la genuinità delle dichiarazioni e la correttezza della cronaca svolta. Striscia la notizia ha fatto il proprio lavoro, la giornalista Borgia il suo e io il mio. Altri, invece, strumentalizzano il nostro lavoro attaccando me sempre e comunque, forse anche per colpire Mediaset e i suoi programmi di informazione, che tanto successo stanno raccogliendo. Non riesco a darmi infatti altra spiegazione per un accanimento di questo tipo anche da parte di chi dovrebbe almeno informarsi sull’accaduto, come ho fatto io, prima di attaccare pubblicamente membri della categoria che dovrebbe invece rappresentare e proteggere.”

In poco tempo i fan della pagina della d’Urso si sono scatenati con i commenti: “Vai a zappare!!” "Assomigli al mio capo, quando va tutto bene è merito suo, quando va male è colpa nostra. Infame!!!!"; "Ma dopo che ci hai preso x il c..o ci vuoi prendere anche per scemi???? Ritirati falsona”.